Токсичный офис: как справиться с коллегой, который отравляет вам жизнь

Мы проводим на работе большую часть жизни. Это время складывается в дни и годы. От атмосферы, взаимоотношений и микроклимата на работе во многом зависит самооценка, самоуважение, настроение, жизненная энергия, уровень стресса и даже здоровье.
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