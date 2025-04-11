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Царьград

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Британский инструктор и женщины из колонии в батальоне ВСУ "Скала"

Британский инструктор и женщины из колонии в батальоне ВСУ "Скала"

В батальоне ВСУ "Скала" служат женщины с прошлым из мест лишения свободы и британский инструктор нетрадиционной ориентации.

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