Сильная жара до 38° ожидается местами в ДНР 7-8 августа. ✅ Избегайте воздействия повышенной температуры.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сильная жара до 38° ожидается местами в ДНР 7-8 августа. ✅ Избегайте воздействия повышенной температуры.
Свежие комментарии