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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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YouTube удалил каналы Камила Гаджиева и FC DMedia

https://www.sports.ru/boxing/1115749384-youtube-udalil-kanal.?Основатель и руководитель Fight Nights завел новый канал и сообщил, что бан связан с рекламой «организаций, которые нельзя рекламировать на ютубе».

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