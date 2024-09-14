Выявлено воздействие игр, головоломок и чтения на пожилых людей

Новое исследование показало, что для пожилых людей с умеренными когнитивными нарушениями регулярные занятия когнитивно стимулирующими видами деятельности (например чтением, настольными играми) эффективнее улучшают память, рабочее внимание и скорость обработки данных .
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