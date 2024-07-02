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Здоровое соотношение Омега-6 и Омега-3

Здоровое соотношение Омега-6 и Омега-3

Мы должны помнить об этом, потому что ЭПК и ДГК отвечают за защиту организма от болезней. Хорошая новость заключается в том, что при большем потреблении n-3 снижается накопление n-6, что эффективно уменьшает воспаление.

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