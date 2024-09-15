Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    Недоумок из недостраныПрезидент Эстонии...
  • Стефания Новак
    Не выйдет больше обманывать Путина и русских. То что американцы подлые мы это уже знаем.Помпео рассказал,...
  • Misha Glusch
    одни пидорасыМирный план Помпе...

Из Рады в СовФед: за какие заслуги украинский депутат Деркач стал российским сенатором?

Из Рады в СовФед: за какие заслуги украинский депутат Деркач стал российским сенатором?

В череде назначений новых членов СовФеда от исполнительной и законодательной власти разных регионов России глаз зацепился за информацию из Астраханской области – представлять ее в верхней палате российского парламента теперь будет бывший украинский нардеп Андрей Деркач.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх