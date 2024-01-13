В Британии заявили, что Запад не заметил удары России по Украине из-за войны в Йемене

МОСКВА, 13 января, ФедералПресс. Союзники киевского режима на Западе перестали обращать внимание на российские удары по стратегическим военным объектам на Украине из-за нападения США и Великобритании на Йемен.
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