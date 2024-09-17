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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии ВВО осваивают ведение тактических действий в составе боевых двоек в различных боевых условиях

Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии ВВО осваивают ведение тактических действий в составе боевых двоек в различных боевых условиях

В процессе обучения боевые двойки отрабатывают манёвренные и засадные действия, а при ведении учебного боя используют деревья, овраги, земляные насыпи и другие, естественные и искусственные укрытия на местности.

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