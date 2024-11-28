Посланник Трампа по Украине раскрыл, как будет добиваться мира

Генерал-лейтенант Кит Келлог, которого Дональд Трамп назначил помощником и специальным посланником по Украине и России, заявил, что готов отстаивать интересы США путем продвижения концепции «мира через силу».
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