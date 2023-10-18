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Царьград

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В Новосибирске отменили приговор обвинённым в убийстве футбольным фанатам

В Новосибирске отменили приговор обвинённым в убийстве футбольным фанатам

Инцидент произошёл в ноябре 2017 года на школьном стадионе в Заельцовском районе.В Новосибирске отменили обвинительный приговор двум фанатам футбольного клуба "Сибирь", признанных виновными в убийстве человека во время драки с болельщиками красноярского "Енисея".

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