В Новосибирске отменили приговор обвинённым в убийстве футбольным фанатам

Инцидент произошёл в ноябре 2017 года на школьном стадионе в Заельцовском районе.В Новосибирске отменили обвинительный приговор двум фанатам футбольного клуба "Сибирь", признанных виновными в убийстве человека во время драки с болельщиками красноярского "Енисея".