В Шанхае закрыли ресторан, угощавший десертом из слоновьих фекалий

Шанхайский ресторан экологической кухни, который взимает почти 4000 юаней (547 долларов) с человека, находится под следствием регулирующих органов по подозрению в нарушении китайского закона о безопасности пищевых продуктов после того, как появились сообщения о том, что в качестве ингредиента десерта в нем использовались стерилизованные слоновьи экскременты.
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