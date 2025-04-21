В Шанхае закрыли ресторан, угощавший десертом из слоновьих фекалий

Шанхайский ресторан экологической кухни, который взимает почти 4000 юаней (547 долларов) с человека, находится под следствием регулирующих органов по подозрению в нарушении китайского закона о безопасности пищевых продуктов после того, как появились сообщения о том, что в качестве ингредиента десерта в нем использовались стерилизованные слоновьи экскременты.