Кастюкевич заявил, что Зеленскому скоро придется платить по счетам перед США

Член Совета Федерации России Игорь Костюкевич проинформировал о том, что Владимир Зеленский в обозримом будущем окажется вынужден расплачиваться с Соединёнными Штатами Америки за ту финансовую поддержку, которую он получал ранее.
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