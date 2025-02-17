10 самых дорогих предметов старинного оружия, когда-либо проданных на аукционе

Мужчины всегда считались воинственными, и активнее они проявляли это качество в Средние века. Когда технологии позволили разработать более угрожающее и смертоносное оружие массового поражения, средневековые войны, на которых присутствовал фактор персонализации в поединке, перестали казаться такими ужасными.
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