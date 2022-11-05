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Донецкий хакер показал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с девушками

Донецкий хакер показал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с девушками

  Донецкий хакер Джокер опубликовал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с женщинами Хакер из Донецкой народной республики (ДНР) под псевдонимом Джокер,  Донецкий хакер Джокер опубликовал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с женщинами Хакер из Донецкой народной республики (ДНР) под псевдонимом Джокер, взломавший аккаунт главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), опубликовал его переписки с многочисленными женщинами.

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