Донецкий хакер показал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с девушками

Донецкий хакер Джокер опубликовал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с женщинами Хакер из Донецкой народной республики (ДНР) под псевдонимом Джокер, Донецкий хакер Джокер опубликовал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с женщинами Хакер из Донецкой народной республики (ДНР) под псевдонимом Джокер, взломавший аккаунт главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), опубликовал его переписки с многочисленными женщинами.