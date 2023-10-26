Взяли обычное пюре и превратили его в 5 новых блюд

Из самого обычного пюре в два счета сделаем целых 5 новых блюд. Да каких необычных — один кыстыбый чего стоит! Для кыстыбый в лаваше нам понадобится граммов 600 картофеля, тонкий лаваш, специи и добавки по вкусу.