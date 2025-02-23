Сегодня отмечается День защитника Отечества

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник носит статус государственного. Зародился он в СССР, сменил несколько названий и долгое время назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.
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