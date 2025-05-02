Господдержка помогает фермерам Карагандинской области обновить технику

В Карагандинской области полным ходом идет подготовка к посевной, которая начнется в мае 2025 года. Благодаря государственной поддержке аграрии смогли заблаговременно приобрести высококачественные семена и минеральные удобрения, а также обновить технику, сообщает Zakon.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии