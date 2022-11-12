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Шольц заявил, что не дал критикам отговорить его от разговоров с Путиным

Шольц заявил, что не дал критикам отговорить его от разговоров с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на мероприятии, организованном редакционным объединением RedaktionsNetzwerk Deutschland, высказался о влиянии критиков на его переговоры с президентом России Владимиром Путиным о конфликте на Украине.

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