Шольц заявил, что не дал критикам отговорить его от разговоров с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на мероприятии, организованном редакционным объединением RedaktionsNetzwerk Deutschland, высказался о влиянии критиков на его переговоры с президентом России Владимиром Путиным о конфликте на Украине.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на мероприятии, организованном редакционным объединением RedaktionsNetzwerk Deutschland, высказался о влиянии критиков на его переговоры с президентом России Владимиром Путиным о конфликте на Украине.
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