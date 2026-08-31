stroimdom21
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stroimdom21

34 подписчика

Как выбрать момент для пикировки томатов: сравниваю три подхода на личном опыте

Как выбрать момент для пикировки томатов: сравниваю три подхода на личном опыте

Каждый сезон передо мной встаёт один и тот же вопрос: когда именно рассаживать подросшие томаты, чтобы не навредить им и не потерять драгоценное время.

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