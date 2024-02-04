Главой Онежского района стала Вера Пономарева

За участницу регионального проекта «Школа глав» депутаты районного Собрания проголосовали единогласноЗа участницу регионального проекта «Школа глав» депутаты районного Собрания проголосовали единогласноОбразование Веры Пономаревой включает Архангельский сельскохозяйственный техникум по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и аудит», а также Северный (Арктический) федеральный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».