Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

Главой Онежского района стала Вера Пономарева

За участницу регионального проекта «Школа глав» депутаты районного Собрания проголосовали единогласноЗа участницу регионального проекта «Школа глав» депутаты районного Собрания проголосовали единогласноОбразование Веры Пономаревой включает Архангельский сельскохозяйственный техникум по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и аудит», а также Северный (Арктический) федеральный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх