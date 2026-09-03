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Царьград

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Альпинистов эвакуировали с горы после советов ИИ по прохождению маршрута

Альпинистов эвакуировали с горы после советов ИИ по прохождению маршрута

Причиной провала восхождения стали рекомендации нейросети Gemini, которая посоветовала группе взять критически мало еды и воды.

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