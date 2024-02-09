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Не шоу, и не урок истории: Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону

Не шоу, и не урок истории: Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону

Интервью бывшего телеведущего Fox News, а ныне одного из самых популярных и авторитетных журналистов США и мира Такера Карлсона, которое он взял и Президента России Владимира Путина, вызвало ажиотаж по всему миру.

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