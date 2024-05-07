Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Республике Башкортостан

В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в селе Нагаево Октябрьского района города Уфы подростки напали на несовершеннолетнюю девочку, отобрали телефон и применили насилие в отношении последней, а также вымогали денежные средства.
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