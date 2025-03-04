Власти Ростовской области сообщили, где состоятся парады Победы

Парады Победы пройдут в Ростовской области в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, кроме того, в нескольких городах состоятся мероприятия с участием воинских подразделений, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин 4 марта в Telegram-канале пресс-центра обладминистрации.