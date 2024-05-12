Американский предприниматель Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы США. На своей странице в соцсети X он опубликовал фотографию правил настольной игры «Монополия», сравнив их с деятельностью ФРС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии