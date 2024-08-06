Глава ведомства поручил доложить о расследовании уголовного дела об оказании небезопасных услуг по обеспечению питьевой водой в Республике Дагестан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч.
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