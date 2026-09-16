Лавров обвинил США в блокировании работы ВТО и споров с Китаем

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, проходящем с 11 по 17 сентября, Сергей Лавров обвинил США в торможении внедрения критериев, укрепляющих роль глобального Юга, и блокировке работы системы урегулирования споров в ВТО.