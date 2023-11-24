Глава администрации объяснил, почему в Симферопольском районе нужно обустроить новое кладбище

В настоящее время в Симферопольском районе предусматривается три зоны под места захоронения. Они будут располагаться недалеко от города: одна – в сторону Родникова, вторая – в сторону Николаевки и третья находится на стадии определения.
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