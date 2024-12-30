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Президент Кавелашвили: Грузия не сворачивала с курса на европейскую интеграцию

Президент Кавелашвили: Грузия не сворачивала с курса на европейскую интеграцию

Грузия будет продолжать придерживаться прозападного вектора внешней политики. Об этом в первом выступлении во время встречи с грузинскими послами 30 декабря заявил новый президент Грузии Михаил Кавелашвили.

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Комментарии
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Eduard
Вы не Европа,а Азия,запомните.Вас никогда в это стадо не возьмут ислава богу.И Африку в ЕС не возтмут,даже если иобещать будут, Мало что обезать можно!
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