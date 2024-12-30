Президент Кавелашвили: Грузия не сворачивала с курса на европейскую интеграцию

Грузия будет продолжать придерживаться прозападного вектора внешней политики. Об этом в первом выступлении во время встречи с грузинскими послами 30 декабря заявил новый президент Грузии Михаил Кавелашвили.
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