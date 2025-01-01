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Царьград

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Время для решительного перелома в СВО и "большая война" на Ближнем Востоке: Прогноз Дугина на 2025 год

Русский философ, директор Института Царьграда Александр Дугин дал собственный прогноз на 2025 год. На Ближнем Востоке, вероятнее всего, разразится "большая война" - при Дональде Трампе попробуют воплотить в жизнь проект Великого Израиля.

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