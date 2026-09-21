Минфин рассказал о "непростом" проекте федерального бюджета

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая в рамках Московского финансового форума, назвал проект федерального бюджета на следующие три года "непростым".
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