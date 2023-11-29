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Джек Хьюз с 1+2, Макдэвид с 1+2 и Эттинджер с 1-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги игрового дня.  Третья звезда – вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер, впервые в сезоне сыгравший на ноль.

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