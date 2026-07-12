В Росавиации рассказали о зарплатах бортпроводников

В российских компаниях работают более 20 тысяч бортпроводников. Их зарплата зависит от сезона и продолжительности рабочего времени, рассказали в Росавиации к Всемирному дню бортпроводника гражданской авиации, пишет РИА Новости.
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