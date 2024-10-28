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Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Омской области из-за загрязнения воздуха

Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Омской области из-за загрязнения воздуха

Режим неблагоприятных метеоусловий действует на территории Омской области до 11:00 28 октября. В этот период предприятия переводятся на спокойный режим работы и снижают объем выбросов, пишет «Город 55» со ссылкой на представителей Обь-Иртышского УГМС.

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