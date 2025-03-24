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Закон, порядок, государство

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Специалисты инженерно-саперного подразделения МО РФ продолжают борьбу с ледяными заторами в Алтайском крае

Специалисты инженерно-саперного подразделения МО РФ продолжают борьбу с ледяными заторами в Алтайском крае

Ранее специалисты инженерных войск Министерства обороны Российской Федерации провели взрывные работы по ликвидации паводкоопасных участков реки Бия Алтайского края.

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