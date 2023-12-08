В Алтуфьевском ждут волонтёров-аниматоров и собирают подарки детям

Общество семей Алтуфьевского района помогает нуждающимся из Москвы и регионов. В преддверии зимних праздников готовятся поздравить на дому более 30 детей-инвалидов, живущих в СВАО, и собирают подарки для нескольких десятков многодетных семей.
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