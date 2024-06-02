Джордж Рассел: Mercedes с уверенностью ждет новый моторный регламент в Ф1

Джордж Рассел: Mercedes с уверенностью ждет новый моторный регламент в Ф1MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел рассказал, что экс-чемпионская команда возлагает огромные надежды на новый моторный регламент, который вступит в силу в Формуле 1 с 2026 года.