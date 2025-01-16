Трамп выбрал своих "спецпосланников в Голливуде"

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал своих представителей в Голливуде, которых он назвал спецпосланниками, по аналогии с должностями других лиц, отвечающих за определенное направление в его администрации.
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