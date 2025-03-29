Устанавливаются обстоятельства убийства украинскими боевиками жителя села Погребки Курской области

В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) следователи СК России осмотрели место происшествия и на территории жилого дома в селе Погребки Суджанского района Курской области обнаружили тело мирного жителя с признаками насильственной смерти.