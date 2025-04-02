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Свежие комментарии

  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

Спасатели поймали змею в квартире жилого дома на Санникова

Спасатели недавно отловили змею в квартире жилого дома на улице Санникова в районе Отрадное. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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