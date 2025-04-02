Спасатели поймали змею в квартире жилого дома на Санникова

Спасатели недавно отловили змею в квартире жилого дома на улице Санникова в районе Отрадное. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии