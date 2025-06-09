Деревянный домик возле церкви на Баумана станет муниципальным

Деревянный домик возле Георгиевской церкви на Баумана станет муниципальной собственностью. Соответствующее постановление об изъятии жилых помещений, расположенных по улице Баумана, 16, подписал городской голова Дмитрий Денисов.
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