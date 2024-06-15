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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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МЛС. «Интер Майами» без Месси и Суареса сыграет с «Филадельфией»

Нападающие «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес не примут участие в игре, поскольку находятся в расположении сборных Аргентины и Уругвая соответственно.

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