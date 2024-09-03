В Турции разъяренная толпа набросилась на американских морпехов (с комментариями)

http://mixednews.ru/wp-content/uploads/SaveTwitter.Net_6bDwPsqN7xImuzEh_360p.mp4 В понедельник толпа мужчин напала на американских солдат, гулявших по улицам Измира, после того как американский авианосец зашел в порт этого турецкого города.
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