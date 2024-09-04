«Черный воин» теперь и у Volkswagen. Представлен совершенно черный Volkswagen Passat Pro

Первый публичный показ совершенно нового Volkswagen Passat Pro состоялся на днях на автосалоне в Чэнду, а сейчас совместное предприятие SAIC Volkswagen опубликовало изображения специальной версии машины под названием «Черный воин».
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