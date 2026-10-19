Сотрудники полиции, ФСБ и СК пресекли в России схему хищения выплат у участников спецоперации. Задержаны 13 человек в четырех регионах страны- в Московской и Ростовской областях, Калмыкии и ДНР.
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