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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ВХЛ перенесла публикацию календаря из-за снятия «Челнов» с турнира: «Необходимо скорректировать логистические маршруты команд»

ВХЛ объявила о переносе даты публикации календаря на предстоящий регулярный чемпионат. «В связи с отказом « Челнов » от участия в сезоне-2026/27 и необходимостью корректировки логистических маршрутов команд, лига вносит изменения в календарь матчей.

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