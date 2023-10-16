Закат французского величия

Когда мы говорим о силе и влиянии отдельных стран, то чаще всего обращаем внимание на состояние дел в их экономике, на численность и подготовку их вооруженных сил и на способность отстаивать собственные интересы.
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