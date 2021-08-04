Бронеавтомобиль К4386 «Тайфун-ВДВ» принят на снабжение Воздушно-десантных войск

Первая партия серийных бронеавтомобилей "Тайфун-ВДВ" К4386 в ближайшее время поступит в подразделения ВДВ, новый броневик принят на снабжение Воздушно-десантных войск.
Популярные статьи
- В России комментируют инициативу главы МИД Чехии о необходимости восстановления отношений с Москвой
- Зеленский: Я обещал закончить войну на Донбассе, я хочу этого, но не всё от меня зависит
- В Bellingcat заявили о расследовании причин взрывов на армейских складах Украины и указали на якобы причастность ГРУ
Свежие комментарии