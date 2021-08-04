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Бронеавтомобиль К4386 «Тайфун-ВДВ» принят на снабжение Воздушно-десантных войск

Бронеавтомобиль К4386 «Тайфун-ВДВ» принят на снабжение Воздушно-десантных войск

Первая партия серийных бронеавтомобилей "Тайфун-ВДВ" К4386 в ближайшее время поступит в подразделения ВДВ, новый броневик принят на снабжение Воздушно-десантных войск.

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