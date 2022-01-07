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«Ньюкасл» купил Триппьера у «Атлетико», контракт – на 2,5 года. Это первый трансфер клуба при саудовцах

«Ньюкасл» объявил о переходе правого защитника Кирана Триппьера из «Атлетико». Как сообщает пресс-служба клуба, с англичанином подписан контракт на 2,5 года.

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